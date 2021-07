Der Landkreis Kusel bleibt auch am Montag bei einer Inzidenz von 0,0. Im Vergleich zum Vortag wurde keine Neuinfektion mit dem Coronavirus bekannt. Das geht aus den Zahlen des Landesuntersuchungsamtes in Mainz hervor. Damit bleibt die Anzahl derer bei 2226, die seit Beginn der Pandemie positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet worden. Davon gelten 2157 Personen als genesen, 68 Menschen sind im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Derzeit ist im Kreis noch ein aktiver Corona-Fall bekannt. Nach Mitteilung der Kreisverwaltung wurden in der Fieberambulanz vergangene Woche zehn PCR-Tests abgestrichen – seit Betriebsbeginn wurden nahe der Kreisverwaltung 9334 Proben entnommen. 1084 Schnelltests wurden in der Woche vom 28. Juni bis 4. Juli in den Schnelltestzentren des Kreises gemacht. Seit 8. März wurden somit in den Kreistestzentren fast 25.000 Schnelltests durchgeführt.