Das Gesundheitsamt registrierte am Mittwoch neun weitere Corona-Infektionen im Landkreis. Damit steigt die Anzahl derer auf 1812, die seit Beginn der Pandemie im Kreis positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet wurden. 1637 Personen gelten mittlerweile als genesen, 61 Menschen sind im Kreis im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion bislang gestorben. Derzeit sind im Landkreis 114 aktive Infektionsfälle bekannt, die sich wie folgt verteilen: 50 im Oberen Glantal, 46 in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan und 18 in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein. Der Inzidenzwert, die Anzahl der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner, liegt bei 58,4. Werden die im Kreis lebenden Angehörigen der US-Streitkräfte eingerechnet, so liegt die Sieben-Tage-Rate bei 55,3.