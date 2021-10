Neun Neuinfektionen mit dem Coronavirus vermeldet die Kreisverwaltung Kusel am Dienstagnachmittag: eine aus der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan, eine aus der VG Lauterecken-Wolfstein und sieben aus dem Oberen Glantal. 80 aktive Infektionsfälle sind gemeldet: 40 in der VG Kusel-Altenglan, 16 in der VG Lauterecken-Wolfstein und 24 im Oberen Glantal. Der Inzidenzwert – die Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage berechnet auf 100.000 Einwohner – beträgt 44,6. Tags zuvor lag er noch bei 41,9, am Sonntag jedoch bei 62,2. Der Landkreis Kusel ist weiterhin in der untersten, automatisch geltenden Warnstufe eins/gelb.