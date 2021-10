Über neun Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat die Kreisverwaltung Kusel am Dienstagnachmittag informiert: Vier aus der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan, zwei aus der VG Lauterecken-Wolfstein und drei aus dem Oberen Glantal. Aktive Infektionsfälle gibt es aktuell 52: 22 in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan, 13 in der VG Lauterecken-Wolfstein und 17 im Oberen Glantal.

Der Inzidenzwert, die Anzahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen, steigt von 28,4 am Montag auf 39,2. In die Berechnung werden die im Kreis gemeldeten US-Streitkräfte einbezogen. Der Kreis befindet sich weiter in der automatisch geltenden Warnstufe eins/gelb.