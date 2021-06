Im Mondschein am Freitagabend (20 Uhr) oder am Sonntagnachmittag um 15 Uhr mit kostümierter Begleitung: Ottweilers Touristinformation bietet wieder geführte Touren durch die Altstadt an. Mindestens drei Personen müssen, maximal neun dürfen teilnehmen. Jede Tour dauert etwa eine Stunde.

Wie die Stadt mitteilt, müssen sich Interessierte rechtzeitig anmelden, und zwar bis donnerstags 15 Uhr für die Abendrunde und bis samstags 11 Uhr für den Sonntagsspaziergang. Wer nicht vollständig geimpft oder nachweislich genesen ist, braucht einen negativen Test, nicht älter als 24 Stunden. Während der Tour ist eine medizinische Maske zu tragen.

Anmeldung



Telefon 06824 3511, E-Mail tourist@ottweiler.de.