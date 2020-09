[Aktualisiert: 16.52 Uhr] Entwarnung in der Kreisverwaltung: Landrat Otto Rubly, Wirtschaftslotse Christian Dingert und weitere sechs Mitarbeiter sind am Montagnachmittag negativ auf Corona getestet worden. Sie müssen allerdings weiterhin in Quarantäne bleiben, nachdem Dingert in seiner Eigenschaft als Fußballschiedsrichter am Freitag bei einem Routinetest auffällig gewesen war.

Dingert wird in seiner Funktion als Bundesliga-Schiedsrichter jeden Freitag routinemäßig getestet, wenn er für ein Spiel eingeteilt ist. Am Wochenende hätte er die Erstliga-Begegnung TSG Hoffenheim gegen Bayern München (Endstand: 4:1) leiten sollen. Doch weil einige Ergebnisse in seinem Test die Grenzwerte überschritten, wurde er kurzfristig abgezogen und musste, ebenso wie seine Linienrichter, in Quarantäne. Gleiches galt für seine Familie und für Mitarbeiter in der Kreisverwaltung, mit denen er engen Kontakt gehabt hatte – ganz oben auf der Liste auch Landrat Rubly, mit dem er noch freitags einen Termin gehabt hatte.

„Es geht mir gut. Ich habe keine Symptome“, sagte der 40-Jährige im Gespräch mit der RHEINPFALZ; schon bevor er das Negativ-Ergebnis seines zweiten Tests am Montagnachmittag erfuhr. Schon eine Woche zuvor, für das Zweitligaspiel Hamburger SV gegen Fortuna Düsseldorf, war er getestet worden. Negativ.

In angeordneter Quarantäne befindet sich seit Bekanntwerden von Dingerts Testergebnis am Freitag auch Landrat Otto Rubly. Auch er hat keine Symptome, arbeitet wie Dingert im Homeoffice. Seine Quarantäne dauert noch bis 8. Oktober. Die für Mittwoch angesetzten Sitzungen von Kreisausschuss und Kreistag wird deshalb der Erste Beigeordnete Jürgen Conrad leiten.