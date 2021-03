Der Landkreis Kusel ist seit Sonntag wieder Corona-Risikogebiet. Die Kreisverwaltung meldete am Wochenende insgesamt 28 Neuinfektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2, 20 davon am Sonntag. Damit steigt die Anzahl derer auf 1663, die seit Beginn der Pandemie positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Davon gelten 1539 Personen als genesen, 60 Menschen sind im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben, 64 aktive Infektionen im Kreis sind derzeit beim Gesundheitsamt registriert. Der Inzidenzwert, die Anzahl der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner, ist auf 62,7 gestiegen. Würden die im Kreis gemeldeten Mitglieder der US-Streitkräfte mit eingerechnet, so läge die Sieben-Tage-Rate bei 59,4.

Mehr zum Thema