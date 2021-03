Der Landkreis Birkenfeld zieht die sogenannte „Corona-Notbremse“, weil der Inzidenzwert am dritten Tag in Folge die 100er-Marke überschritten hat. Die verschärfte Verordnung tritt nach Angaben der Verwaltung am Mittwoch in Kraft.

Dann soll im Nationalparklandkreis eine nächtliche Ausgangssperre von 21 bis 5 Uhr gelten. Kontakte werden auf eine Person außerhalb des eigenen Hausstandes beschränkt, auch beim Sport im Freien. Strenger als bisher reglementiert werde das „Terminshopping“, Biergärten und Museen müssen schließen, ebenso Kosmetik- und Tattoostudios. Friseure dürfen offenbar weiter arbeiten, aber keine Bartpflege anbieten. Tierparks dürfen ihre Außenbereiche öffnen.

Die Einschränkungen sollen zunächst bis 11. April gelten.