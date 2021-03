Der Landkreis Kusel nimmt mit Blick auf die Corona-Pandemie landesweit den Spitzenplatz ein. Der Kreis hat mit 11,4 den niedrigsten Inzidenzwert, die Anzahl der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner, in Rheinland-Pfalz. Würden die im Kreis lebenden Angehörigen der US-Streitkräfte mit eingerechnet, so läge die Sieben-Tage-Rate noch niedriger – bei 10,8. Die Kreisverwaltung meldete am Donnerstag keine Neuinfektion. Aktuell sind im Kreis 30 aktive Corona-Infektionen bekannt: zwölf in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan und je neun in den Verbandsgemeinden Lauterecken-Wolfstein und Oberes Glantal.