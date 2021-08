Die Anzahl der Corona-Infektionen steigt weiter. Am Sonntag wurden neun neue Infektionen gemeldet. Der Inzidenzwert liegt damit bei 57, nachdem er bereits an den drei Tagen davor die 35er-Grenze überschritten hatte.

Die Kennzahl gibt die Anzahl der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner an. Sobald die Inzidenz für drei Tage die 35 übersteigt, besteht für Menschen, die nicht geimpft oder genesen sind, eine Testpflicht, wenn sie ins Restaurant, zu Kulturveranstaltungen oder zum Friseur gehen wollen. Auch für Besuche in Krankenhäusern oder in Alten- und Pflegeheimen brauchen sie einen negativen Corona-Test.

In den Krankenhäusern der Region ist die Lage an der Corona-Front derzeit noch relativ entspannt. Die Situation sei aktuell nicht mit der in der dritten Welle Anfang des Jahres zu vergleichen, sagt Dennis Kolter, Sprecher des Westpfalz-Klinikums auf Anfrage der RHEINPFALZ.

Drei Patienten auf der Intensivstation

An den vier Standorten des Westpfalz-Klinikums werden derzeit acht Corona-Patienten behandelt. In Kusel und Kirchheimbolanden sind es derzeit keine. In Rockenhausen befindet sich, Stand Freitagnachmittag, ein Corona-Patient auf Isolierstation. Am größten Standort des Westpfalz-Klinikums in Kaiserslautern sind sieben Corona-Patienten aufgenommen. „Drei Patienten werden auf der Intensivstation behandelt, zwei müssen beatmet werden“, teilt Kolter mit.

Ähnliches Bild am Landstuhler Nardini-Klinikum: „Wir haben auf der Intensivstation derzeit keine Patienten – zum Glück“, sagt Pflegedirektor Thomas Frank auf Anfrage. In den vergangenen Wochen habe die Anzahl der Corona-Patienten auf der Covid-Station bei maximal vier gelegen.

Impfbus in Lauterecken

Wie viele der derzeit im Krankenhaus behandelten Patienten, nicht beziehungsweise nicht vollständig geimpft sind, darüber führe das Klinikum keine Statistik. Allerdings könne man „grundsätzlich sagen, dass Patienten, die stationär aufgenommen werden müssen, häufig nicht geimpft sind“, betont der Pflegedirektor.

Der Impfbus des Landes macht am Dienstag von 8 bis 18 Uhr vor dem Penny-Markt in Lauterecken Station.