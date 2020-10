Kein Tag in dieser Woche, ohne einen deutlichen Anstieg der Corona-Patienten. Nach zehn Neuinfizierten am Mittwoch meldet das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung für den Donnerstag 15 Patienten, die positiv auf das Virus getestet wurden. Der Inzidenzwert für den Landkreis Kusel, die Anzahl der Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner in den vergangen sieben Tagen, steigt damit wieder von 55,5 auf 65,5. Von insgesamt 223 Erkrankten aus dem Landkreis sind zwei verstorben und 141 als geheilt aus der Quarantäne entlassen worden. Am Mittwochabend ließen sich 96 Bürger bei der Fieberambulanz beim Haus der Jugend testen. Das ist täglich zwischen 17 und 18 Uhr möglich. Wer vorfährt, benötigt eine Überweisung eines Arztes. Beim Kreis gibt es Überlegungen, eine Einbahnstraßenregelung über den Messeplatz einzuführen, damit es in den Warte-Staus nicht zu Begegnungsverkehr kommt. Landrat Otto Rubly will sich heute ausführlich zur Corona-Lage äußern.