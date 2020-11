490 Bewohner des Landkreises sind bis Montag, 14 Uhr, mit dem Corona-Virus infiziert worden – 51 mehr als am Vortag. Die Kurve zeigt weiter steil nach oben.

Die Nachricht kommt deshalb nicht überraschend, weil noch mit Nachmeldungen vom Wochenende zu rechnen war. Außerdem gehen immer mehr Ergebnisse der Serientests ein, die in vier Seniorenheimen vorgenommen wurden. Die Anzahl der positiven Fälle dort ist auf insgesamt 58 angestiegen, betroffen sind 27 Mitarbeiter und 31 Bewohner.

Eine Person auf der Intensivstation in Kusel

Auch im Westpfalz-Klinikum verschärft sich die Lage langsam, aber stetig. Am Standort Kusel gibt es acht Corona-Patienten auf der Isolierstation und einen auf der Intensivstation. Kaiserslautern meldet 24 Patienten auf der Isolierstation und elf auf der Intensivstation.

Das Gesundheitsamt meldet 29 neue Fälle in der VG Oberes Glantal, 15 in der VG Kusel-Altenglan und sieben in der VG Lauterecken-Wolfstein. Der Inzidenzwert, die Anzahl der Infizierten der vergangenen sieben Tage, steigt wieder von 225 auf 289,1. Aktuell sind 302 aktive Infektionsfälle im Landkreis bekannt: 101 in Kusel-Altenglan, 75 in Lauterecken-Wolfstein und 126 im Oberen Glantal.

Polizei: Besonnene Bürger

Die Polizei hat am Wochenende die Einhaltung der Corona-Regelungen kontrolliert und zieht ein positives Fazit. Die Präsenz der Beamten sei von den Bürgern durchweg positiv aufgenommen worden, so ein Rapporteintrag der Polizeiinspektion Lauterecken. Eine Streife hatte am Sonntagmorgen dort hineingeschaut, wo die Ladentüren geöffnet waren, vor allem in Bäckereien und Tankstellen. Auch an Bahnanlagen und Bushaltestellen wurde kontrolliert.