Weitere 59 Menschen, die im Landkreis Kusel leben, haben sich nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das hat am Mittwochnachmittag die Kreisverwaltung mitgeteilt. Immerhin sind dem Gesundheitsamt damit merklich weniger Neuinfektionen bekannt geworden als noch am Tag zuvor. Am Dienstag waren 97 neue Fälle registriert worden.

Allerdings ist die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz noch einmal leicht gestiegen. Lag sie am Dienstag noch bei 668,7, so hat die Kreisverwaltung die Kennzahl am Mittwoch auf 674,1 beziffert. Der Inzidenzwert gibt die Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen an. Berücksichtigt sind dabei auch die im Landkreis beheimateten Angehörigen der US-amerikanischen Streitkräfte.

Aktuell gelten 2111 Bürger als infiziert

Die meisten der neuen Infektionsfälle sind in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein aufgetreten, 29 an der Zahl. 22 Fälle weist die Kreisverwaltung Bürgern der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan zu, zwölf neue Fälle sind aus der Verbandsgemeinde Oberes Glantal aktenkundig geworden.

Seit Pandemiebeginn sind im Landkreis Kusel insgesamt 18.382 Infektionen dokumentiert worden. 107 Menschen im Kreis sind an oder mit einer Virusinfektion beziehungsweise -erkrankung gestorben. Aktuell gelten 2111 Kreisbürger als infiziert.