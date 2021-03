Der Landkreis Kusel ist, Stand Sonntagmittag, kein Corona-Risikogebiet mehr. Der Inzidenzwert, die Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner, ist auf 49,8 gesunken. Würden die im Kreis lebenden US-Streitkräfte mit eingerechnet, so läge die Sieben-Tage-Rate bei 47,2. Am Wochenende meldete die Kreisverwaltung insgesamt zehn Neuinfektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 – jeweils fünf am Samstag und Sonntag. Somit steigt die Anzahl derer auf 1697, die seit Beginn der Pandemie positiv auf das Coronavirus getestet worden sind. Davon gelten 1546 Personen als genesen, 59 Personen sind im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Aktuell sind 92 aktive Infektionsfälle im Kreis bekannt: 48 in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan und je 22 in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein und im Oberen Glantal. Auf der Intensivstation des Kuseler Westpfalz-Klinikums wird derzeit ein Corona-Patient behandelt und beatmet. Das geht aus dem sogenannten Divi-Intensivregister hervor.