Die Bürger hätten sich am Donnerstag alle an die Corona-Regeln gehalten, es habe keine Verstöße gegeben, teilte ein Sprecher der Kuseler Polizei auf Nachfrage der RHEINPFALZ mit. Polizei und Ordnungsamt in Kusel hatten anlässlich einer landesweiten Aktion die Einhaltung der erweiterten Maskenpflicht und des Abstandsgebots kontrolliert. Bis in den Abend waren demnach Kräfte von Polizei und des Ordnungsamtes im Industriegebiet sowie an den Bahnhöfen Kusel und Altenglan unterwegs.