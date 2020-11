Einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion meldet die Kreisverwaltung am Montag. Damit steigt die Zahl der Verstorbenen auf 23. Neuinfektionen gibt es erstmals seit vielen Wochen keine. Die Zahl der bestätigten Covid-19-Infektionen bleibt mit 895 auf dem Stand von Sonntag. Die meisten Infektionen (421) gibt es in der Verbandsgemeinde (VG) Oberes Glantal, 247 sind es in der VG Kusel-Altenglan und 227 in der VG Lauterecken-Wolfstein. Aktuell gibt es 314 aktiv Infizierte, wobei 162 aus der VG Oberes Glantal stammen, 63 sind es in der VG Kusel-Altenglan und 89 in der VG Lauterecken Wolfstein. Als genesen gelten 558 Personen, wovon 250 in der VG Oberes Glantal, 182 in der VG Kusel-Altenglan und 126 in der VG Lauterecken-Wolfstein wohnen. In der vergangenen Woche wurden laut Kreisverwaltung 359 Personen in der Fieberambulanz getestet. Der aktuelle Inzidenzwert im Landkreis Kusel – also die Zahl der Infizierten in den zurückliegenden sieben Tagen gerechnet auf 100.000 Einwohner – beträgt 158,1.