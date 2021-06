Das Gesundheitsamt meldete am Freitag keine Corona-Neuinfektionen. Die Anzahl der Genesenen hat sich um zwei erhöht. Aktuell sind 25 aktive Infektionsfälle im Landkreis bekannt: elf in der VG Oberes Glantal, zehn in der VG Kusel-Altenglan und vier in der VG Lauterecken-Wolfstein. Der Inzidenzwert liegt unter Berücksichtigung der im Landkreis gemeldeten Mitglieder der US-Streitkräfte bei 2,7. 68 Personen sind im Zusammenhang mit einer COVID-19-Erkrankung verstorben.