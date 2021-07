Das Gesundheitsamt hat am Montag keine Neuinfektion mit dem Coronavirus gemeldet. Damit bleibt die Anzahl derer weiter bei 2233, die im Kreis seit Beginn der Pandemie positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet wurden. Davon gelten 2158 als genesen, 68 Menschen sind im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Im Kreis Kusel sind derzeit sieben aktive Infektionsfälle bekannt. Der Inzidenzwert bleibt unter Berücksichtigung der im Landkreis lebenden US-Militärangehörigen ebenfalls unverändert bei 8,1.

Wie die Kreisverwaltung weiter berichtet, wurden vergangene Woche in der Fieberambulanz auf der Marktwiese 15 PCR-Tests und in den Testzentren im Landkreis insgesamt 962 Schnelltests durchgeführt worden. Damit wurden in den Schnelltestzentren im Kreis seit Anfang März 26.898 Proben genommen und ausgewertet. Zudem hält der Trend an, dass es im Impfzentrum auf dem Kuseler Windhof ruhiger zugeht. Vergangene Woche wurden 1512 Dosen verabreicht, davon 391 Erstimpfungen. Seit der Inbetriebnahme vor knapp einem halben Jahr wurden im Kuseler Impfzentrum 41.789 Dosen verimpft. 22.528 Personen haben laut Mitteilung des Impfzentrums bisher ihre erste, 19.261 Menschen ihre zweite Schutzimpfung erhalten.