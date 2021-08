Über das Wochenende sind im Kreis Kusel keine neuen Corona-Infektionen verzeichnet worden. Wie die Kreisverwaltung am Sonntag mitgeteilt hat, bleibt die Anzahl der Menschen im Kreis, die sich seit dem Ausbruch der Pandemie mit dem Corona-Virus infiziert haben, bei 2244. Davon gelten 2166 als genesen, 68 Menschen sind bislang im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Wie die Kreisverwaltung weiter berichtet, sind aktuell zehn aktive Infektionsfälle im Landkreis bekannt – jeweils drei in den Verbandsgemeinden Kusel-Altenglan und Lauterecken-Wolfstein sowie vier in der Verbandsgemeinde Oberes Glantal. Der Inzidenzwert liegt nach Angaben der Kreisverwaltung unter Berücksichtigung der im Landkreis gemeldeten Angehörigen der US-Streitkräfte aktuell bei 8,1.