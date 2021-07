Auch am Wochenende wurden im Kreis Kusel keine weiteren Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Der Inzidenzwert, die Anzahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner, liegt damit weiterhin bei 0,0. Das geht aus den Zahlen des Landesuntersuchungsamtes in Mainz hervor. Seit dem Ausbruch der Pandemie sind 2226 Menschen im Kreis Kusel positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet worden, 68 Menschen sind im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion gestorben. Derzeit ist nur noch ein aktiver Infektionsfall im Landkreis bekannt, 2157 Personen gelten als genesen. Im Impfzentrum des Landkreises sind in der vergangenen Woche 1339 Erstimpfungen und 883 Zweitimpfungen verabreicht worden. Insgesamt wurden seit Öffnung des Impfzentrums 21.493 Erst- und 16.392 Zweitimpfungen durchgeführt.