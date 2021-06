Am Wochenende wurden im Landkreis keine Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, bleibt die Anzahl derjenigen bei 2223, die seit Beginn der Pandemie positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet worden sind. Davon gelten 2118 Personen als genesen – acht mehr als noch am Freitag –, 68 Menschen im Kreis sind seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion gestorben. Der Inzidenzwert, die Anzahl der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner, liegt bei 5,4. Die im Kreis lebenden Angehörigen der US-Streitkräfte sind mit eingerechnet (ansonsten 5,7). Derzeit sind im Kreis 37 bestätigte Corona-Fälle bekannt: 18 im Oberen Glantal, 14 in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan und fünf in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein. Im Kuseler Westpfalz-Klinikum werden laut Divi-Register, Stand Sonntagnachmittag, zwei Covid-19-Patienten auf der Intensivstation behandelt. Beide müssen beatmet werden.