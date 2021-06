Keine Corona-Neuinfektion innerhalb eines Tages vermeldet das Gesundheitsamt für den Kreis Kusel. Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Landkreis bleibt damit bei 2223. Als genesen gelten 2119 Personen: 941 im Oberen Glantal, 683 in der VG Kusel-Altenglan und 495 in der VG Lauterecken-Wolfstein. Aktuell sind 36 aktive Infektionsfälle im Landkreis bekannt, und zwar 17 in der VG Oberes Glantal, 14 in der VG Kusel-Altenglan und fünf in der VG Lauterecken-Wolfstein. 68 Menschen sind im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Der Inzidenzwert im Landkreis Kusel liegt unter Berücksichtigung der im Landkreis Kusel gemeldeten Angehörigen der US-Streitkräfte bei 4,0.