Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung meldet am Mittwoch keine Neuinfektion mit dem Coronavirus. Der Inzidenzwert, die Anzahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, sinkt auf 27. Die hier lebenden US-Militärangehörigen sind mit eingerechnet. Im Kreis sind derzeit 39 aktive Corona-Fälle registriert – zehn in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan, 14 in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein und 15 im Oberen Glantal.