Das Gesundheitsamt meldet am Mittwoch keine Corona-Neuinfektion. Somit bleibt es bei zwei bekannten Fällen im Landkreis. Allerdings, teilt die Kreisverwaltung mit, sei die am Dienstag gemeldete Neuinfektion aufgrund eines Übermittlungsfehlers der Verbandsgemeinde Oberes Glantal zugeordnet worden, die infizierte Person lebe jedoch in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein. Unverändert im Vergleich zum Vortag bleibt der Inzidenzwert, die Anzahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner. Dieser liegt unter Berücksichtigung der im Kreis gemeldeten Angehörigen der US-Streitkräfte bei 1,3. Auf der Intensivstation des Kuseler Westpfalz-Klinikums wird, Stand Mittwochmittag, ein Patient behandelt. Das geht aus den Zahlen der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi-Register) hervor.