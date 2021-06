Das Gesundheitsamt meldete für den Landkreis Kusel keine Corona-Neuinfektion. Aktuell sind elf aktive Infektionsfälle bekannt: vier in der Verbandsgemeinde Oberes Glantal, vier in der VG Kusel-Altenglan und drei in der VG Lauterecken-Wolfstein. Der Inzidenzwert, die Anzahl der Infizierten pro 100.000 Einwohner der vergangenen sieben Tage, liegt unter Berücksichtigung der gemeldeten Mitglieder der US-Streitkräfte bei 1,3. 68 Personen sind im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben.