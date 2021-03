Keine Neuinfektion, eine Person der Quarantäne entlassen. Das vermeldet die Kreisverwaltung am Montagnachmittag. Damit bleibt die Anzahl der bestätigten Corona-Fälle im Landkreis Kusel bei 1592. Als Genesen gelten nun 1498 Personen. 36 aktive Infektionsfälle sind bekannt: zwölf aus der Verbandsgemeinde Oberes Glantal, 13 in der VG Kusel-Altenglan und elf in der VG Lauterecken-Wolfstein. 58 Menschen aus dem Kreis sind im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben.

Der Inzidenzwert, die Anzahl der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage auf 100.000 Einwohner, beträgt 17,1 – unter Berücksichtigung der im Kreis gemeldeten US-Streitkräfte 16,2.