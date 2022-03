79 Neuinfektionen mit dem Coronavirus meldet die Kreisverwaltung am Donnerstag: 27 in der Verbandsgemeinde Altenglan-Kusel, 20 in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein sowie 32 im Oberen Glantal. Damit liegt der Inzidenzwert, die Anzahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, unter Berücksichtigung der Angehörigen der US-Streitkräfte bei 712. Damit ist der Inzidenzwert gegenüber dem Vortag (758) leicht gesunken. Darüber hinaus zählt die Kreisverwaltung am Donnerstag keine weiteren Todesopfer. Seit Pandemiebeginn verstarben im Kreis 90 Menschen an den Folgen der Infektion.