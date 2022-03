79 Neuinfektionen mit dem Coronavirus meldet die Kreisverwaltung am Donnerstag: 27 in der Verbandsgemeinde Altenglan-Kusel, 20 in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein sowie 32 im Oberen Glantal. Damit liegt der Inzidenzwert, die Anzahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, unter Berücksichtigung der Angehörigen der US-Streitkräfte bei 712. Er ist gegenüber dem Vortag (758) leicht gesunken. Seit Pandemiebeginn verstarben im Kreis 90 Menschen an den Folgen der Infektion.