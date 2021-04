17 Corona-Neuinfektionen sind in den zurückliegenden 24 Stunden im Landkreis Kusel festgestellt worden, meldet das Gesundheitsamt am Donnerstagnachmittag. Die Anzahl der bestätigten Corona-Fälle liegt nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes Rheinland-Pfalz im Landkreis Kusel damit bei 1970, davon gelten 1734 Personen als genesen. Aktuell sind 172 aktive Infektionsfälle im Landkreis Kusel bekannt, die sich wie folgt auf die drei Verbandsgemeinden (VG) verteilen: 49 Personen in der VG Kusel-Altenglan, 62 Personen in der VG Lauterecken-Wolfstein und 61 Personen in der VG Oberes Glantal. Der Inzidenzwert im Landkreis Kusel liegt laut Robert-Koch-Institut aktuell bei 99,7 und damit unter 100, dem Grenzwert, ab dem die Corona-Notbremse greift. Die Einschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Notbremse gelten für den Landkreis dennoch ab Freitag. Erst wenn der Inzidenzwert an fünf Tagen hintereinander unter 100 liegt, werden die Einschränkungen aufgehoben.