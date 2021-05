Sechs Corona-Neuinfektionen innerhalb der zurückliegenden 24 Stunden meldet das Gesundheitsamt am Dienstagnachmittag. Damit steigt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Landkreis Kusel auf 2026. Es wurden fünf neue Fälle in der Verbandsgemeinde (VG) Oberes Glantal und ein Fall in der VG Kusel-Altenglan gemeldet. Aktuell sind 193 aktive Infektionsfälle im Landkreis bekannt. 77 im Oberen Glantal, 55 in der VG Kusel-Altenglan und 61 in der VG Lauterecken-Wolfstein. Als genesen gelten 1768 (+10) Personen, 767 in der VG Oberes Glantal, 577 in der VG Kusel-Altenglan und 424 in der VG Lauterecken-Wolfstein. 64 Personen sind im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben. Laut Landesuntersuchungsamt liegt der aktuelle Sieben-Tage-Inzidenzwert bei 109,7. Der für das Inkrafttreten der Bundesnotbremse maßgebliche Inzidenzwert des Robert-Koch-Instituts (RKI) liegt bei 111,1. Die Werte unterscheiden sich, weil das RKI den Stand der Corona-Entwicklung zum Zeitpunkt 0 Uhr abbildet und damit der aktuellen Entwicklung zeitlich hinterherhinkt.