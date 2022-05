117 Neuinfektionen mit dem Coronavirus meldet das Gesundheitsamt im Landkreis am Montag. In der Verbandsgemeinde Altenglan-Kusel sind 36 Fälle, in der VG Lauterecken-Wolfstein 33 Fälle sowie in der VG Oberes Glantal 48 Fälle bekannt. Aktuell gibt es 2071 aktive Infektionsfälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt unter der Berücksichtigung der im Landkreis lebenden Angehörigen der US-Streitkräfte bei 668,7.