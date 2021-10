Neun Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat die Kreisverwaltung am Donnerstagnachmittag gemeldet: acht in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan und eine im Oberen Glantal. Der Inzidenzwert, die Anzahl der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tag berechnet auf 100.000 Einwohner, stieg von zuvor 48,7 auf 54,1. Der Kreis bleibt in der untersten, automatisch geltenden Warnstufe eins/gelb.