Das Gesundheitsamt des Landkreises meldet am Montag keine Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Aktuell sind 60 aktive Corona-Fälle registriert. Der Inzidenzwert, die Anzahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, sinkt auf 17,6. Dabei sind die hier lebenden Angehörigen der US-Streitkräfte mit eingerechnet. Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz für die Westpfalz liegt bei 0,4. Der Anteil der Corona-Patienten an der Intensivbettenkapazität liegt landesweit bei 3,79. Der Landkreis Kusel befindet sich deshalb weiterhin in der automatisch geltenden Warnstufe 1.