Am Wochenende sind keine neuen Corona-Fälle im Kreis Kusel aufgetreten. Wie die Kreisverwaltung bereits am Samstag mitteilte, gibt es sieben akute Fälle. Der Inzidenzwert – die Anzahl der Neuinfektionen berechnet auf 100.000 Einwohner – sinkt auf 1,3, zuletzt lag er mehrere Tage bei 5,4. Am Sonntag gab es keine Veränderungen.