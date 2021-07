Zweimal wurden die Zahlen vom Landesuntersuchungsamt (Lua) in Mainz aktualisiert und berichtigt, am späten Nachmittag stand dann fest: Im Landkreis Kusel gab es auch am Donnerstag keine Corona-Neuinfektion. Am Mittag hatte das Lua zunächst einen neuen Fall gemeldet. Wie die Kreisverwaltung mitteilte, wurde vermutlich ein positiver Schnelltest versehentlich als positiver PCR-Test eingetragen. Der Inzidenzwert, die Anzahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt wie am Vortag bei 1,3 – unter Berücksichtigung der im Kreis gemeldeten US-Streitkräfte. Derzeit sind zwei aktive Corona-Fälle im Kreis bekannt: je einer in den Verbandsgemeinden Lauterecken-Wolfstein und Oberes Glantal.