Die Corona-Zahlen im Landkreis steigen weiter deutlich an. Am Samstag meldete das Gesundheitsamt 39 Neuinfektionen, am Sonntag 23. Damit gibt es aktuell 718 aktuell bekannte Infektionsfälle, am Samstag waren es 720: 390 in der Verbandsgemeinde Oberes Glantal, 180 in Kusel-Altenglan und 150 in Lauterecken-Wolfstein. Der Inzidenzwert, die Anzahl der Infizierten der vergangenen sieben Tage auf 100.000 Einwohner, klettert auf 560,4 – mit Berücksichtigung der 4000 im Kreis lebenden US-Militärangehörigen. Die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 5,32 – nach 4,96 am Freitag.