Am Mittwoch wurden für den Landkreis Kusel 63 Neuinfektionen gemeldet: 18 in der Verbandsgemeinde Altenglan-Kusel, 19 in Lauterecken-Wolfstein und 26 im Oberen Glantal. Aktuell gibt es 2210 Infektionsfälle. Der Inzidenzwert, die Anzahl der Erkrankten der vergangenen sieben Tage auf 100.000 Einwohner, liegt bei 537,4. Die 4000 im Landkreis lebenden US-Militärangehörigen, sind berücksichtigt.