Das Gesundheitsamt meldete am Dienstag für den Landkreis Kusel 25 Corona-Neuinfektionen: elf in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein, neun in Kusel-Altenglan und fünf im Oberen Glantal. Aktuell gibt es 616 Infektionsfälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die Anzahl der Infizierten der vergangenen sieben Tage auf 100.000 Einwohner, liegt bei 151,6.