Am Freitag ging beim Gesundheitsamt erneut keine Meldung über eine Corona-Neuinfektion ein. In dieser Woche gab es bislang nur ein positives Testergebnis. Der Inzidenzwert, die Anzahl der Infizierten der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner, liegt unter Berücksichtigung der gemeldeten Mitglieder der US-Streitkräfte bei 1,3. Aktuell sind zehn aktive Infektionsfälle im Landkreis bekannt: drei in der Verbandsgemeinde Oberes Glantal, vier in der VG Kusel-Altenglan und drei in der VG Lauterecken-Wolfstein. 2226 Kreisbewohner wurden seit Ausbruch der Pandemie von dem Virus angesteckt. 68 Personen sind im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben.