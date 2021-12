Der Inzidenzwert für den Kreis Kusel ist am Mittwoch wieder unter die Marke von 300 gesunken: auf 293,7 von vorher 322,2. Berechnet wird sie aus der Anzahl der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage je 100.000 Einwohner, inklusive hier gemeldeter Angehöriger der US-Streitkräfte. Allerdings vermeldet die Kreisverwaltung 29 Neuinfektionen, davon 14 aus dem Oberen Glantal, zehn aus der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein und fünf aus der VG Kusel-Altenglan. Insgesamt sind 552 aktive Infektionsfälle gelistet: 313 im Oberen Glantal, 135 in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein und 104 in der VG Kusel-Altenglan. Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz steigt wieder auf 3,84. Sie wird aus den Corona-Krankenhausfällen der vergangenen sieben Tage im Land je 100.000 Einwohner berechnet.