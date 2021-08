Auf und Ab geht es derzeit mit der Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis. Am Mittwoch liegt sie unter Berücksichtigung der hier lebenden US-Militärangehörigen bei 17,5 – am Dienstag lag sie noch über 20. Die Kreisverwaltung meldet am Mittwoch keine Neuinfektion mit dem Coronavirus. Aktuell sind im Landkreis 22 aktive Corona-Fälle bekannt – neun im Oberen Glantal, sieben in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein sowie sechs in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan.