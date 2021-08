Auf und ab – am Montag meldete das Gesundheitsamt keinen neuen Coronafall aus dem Landkreis Kusel. Damit sinkt der Inzidenzwert, die Anzahl der Infizierten der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner, von 20,2 auf 18,9 – unter Berücksichtigung der im Kreis gemeldeten Mitglieder des US-Militärs. Aktuell gibt es 24 aktuelle Infektionsfälle: zehn in der Verbandsgemeinde Oberes Glantal und jeweils sieben in den Verbandsgemeinden Kusel-Altenglan und Lauterecken-Wolfstein.