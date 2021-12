Für Samstag und Sonntag hat die Kreisverwaltung Kusel insgesamt 33 Neuinfektionen gemeldet. Am Wochenende werden die Zahlen nicht nach Orten aufgeschlüsselt. Es gibt 514 aktive Infektionsfälle. Der Inzidenzwert steigt weiter: von 327,6 am Freitag auf 331,6 am Samstag und nun 356,0 am Sonntag. Für die Berechnung, die Anzahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen je 100.000 Einwohner, werden die im Kreis lebenden US-Streitkräfte mit einbezogen. Gesunken ist übers Wochenende die landesweite Hospitalisierungsinzidenz, die Corona-Krankenhausfälle der vergangenen sieben Tage je 100.000 Einwohner: auf 3,84 am Sonntag.