137 Neuinfektionen mit dem Coronavirus vermeldet die Kreisverwaltung Kusel am Donnerstagnachmittag: 51 aus der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan, 39 aus der VG Lauterecken-Wolfstein und 47 aus dem Oberen Glantal. Aktuelle Infektionsfälle sind 1435 im Kreis gelistet. Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz, die Anzahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner, beträgt 626,7. Tags zuvor lag sie noch bei 550,9. Die hier gemeldeten Angehörigen der US-Streitkräfte sind einbezogen. Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz ist hingegen gesunken: Von 5,29 am Mittwoch auf 4,69 am Donnerstag.