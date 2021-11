Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung hat am Wochenende insgesamt 17 Neuinfektionen registriert: acht am Samstag sowie neun am Sonntag. Damit sind aktuell 110 aktive Corona-Fälle im Landkreis bekannt. Der Inzidenzwert, die Anzahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner, steigt auf 71,7. Die rund 4000 im Kreis gemeldeten US-Militärangehörigen sind mit eingerechnet. Die Hospitalisierungsinzidenz gibt das Land mit 3,1 an, der Anteil der Corona-Patienten auf den Intensivstationen beträgt laut Gesundheitsministerium 5,13 Prozent. Dem sogenannten Divi-Register zufolge wird derzeit kein Corona-Patient auf der Intensivstation des Kuseler Westpfalz-Klinikums behandelt. Gleiches gilt für den Standort in Rockenhausen. Auf der Intensivstation des Kaiserslauterer Westpfalz-Klinikums befinden sich laut Register derzeit zwei Corona-Patienten – beide müssen beatmet werden. Und im Nardini-Klinikum Landstuhl wird, Stand Sonntagnachmittag ein Covid-Patient beatmet.