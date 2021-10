Am Wochenende sind im Landkreis Kusel acht Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Damit sind laut Kreisverwaltung derzeit 77 aktive Corona-Fälle im Kreis registriert. Der Inzidenzwert, die Anzahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner, steigt unter Einberechnung der hier gemeldeten US-Militärangehörigen auf 62,2. Aus den Werten des Landesuntersuchungsamtes in Mainz geht hervor, dass vergangene Woche viele Infektionen junger Menschen bestätigt wurden. Die Inzidenz der unter 20-Jährigen liegt bei 138,4; bei den 20- bis 59-Jährigen liegt die Sieben-Tage-Rate bei 67 und bei den über 60-Jährigen bei 25,6.