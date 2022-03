Das Gesundheitsamt bei der Kreisverwaltung meldet am Mittwoch 499 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Aktuell sind im Landkreis 3968 aktive Corona-Fälle registriert. Die Sieben-Tage-Rate, die sich aus der in dieser Zeit gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner bezieht, liegt bei 2555,6. Die hier lebenden Angehörigen der US-Streitkräfte sind mit eingerechnet. Das Landesuntersuchungsamt Mainz gibt die Hospitalisierungsinzident mit 6,79 an. Mit Blick auf Corona ist die Lage auf der Intensivstation des Kuseler Westpfalz-Klinikums aktuell entspannt. Dort muss, Stand Mittwochnachmittag, kein Corona-Patient behandelt werden.