Die Sieben-Tage-Rate bleibt im Landkreis Kusel weiter über 50. Am Donnerstag sank der Wert leicht auf 54,0. Mit in die Rechnung einbezogen sind die im Kreis gemeldeten US-Militärangehörigen. Das Gesundheitsamt bei der Kreisverwaltung meldet am Donnerstag elf Neuinfektionen, das Landesuntersuchungsamt (Lua) in Mainz eine mehr. Über diese eine zusätzliche Neuinfektion liege der Verwaltung keine Info vor. Man sei deshalb mit dem Lua im Austausch, teilt die Kreisverwaltung mit. Derzeit sind im Kreis 111 aktive Corona-Fälle bekannt (Lua 112): 36 in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan, 34 in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein sowie 41 im Oberen Glantal. Auf der Intensivstation des Kuseler Westpfalz-Klinikums wird derzeit ein Corona-Patient behandelt, aber nicht beatmet. Das geht aus den täglich mehrfach aktualisierten Zahlen der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin hervor.