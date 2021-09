Zwei Corona-Neuinfektionen sind am Donnerstagnachmittag für den Kreis Kusel gemeldet worden: einer aus der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan, einer aus dem Oberen Glantal. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, gibt es 65 aktuelle Infektionsfälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz, berechnet mit im Kreis gemeldeten Angehörigen der US-Streitkräfte, liegt bei 24,3. Tags zuvor, am Mittwoch, betrug der Wert 29,7. Mit der Hospitalisierungsinzidenz für die Westpfalz von 0,4 und dem Anteil der Covid-19-Patienten an der Intensivbettenkapazität des Landes von 4,22 Prozent liegt der Landkreis weiter in der automatisch geltenden Warnstufe 1.