47 weitere Infektionen mit dem Coronavirus sind am Samstag gemeldet worden, wie am Sonntag die Kreisverwaltung Kusel mitteilt. Neun weitere Menschen aus der Verbandsgemeinde Altenglan gelten jetzt als infiziert, elf Neuinfektionen wurden in der VG Lauterecken-Wolfstein gezählt, deren 26 in der VG Oberes Glantal. In einem weiteren Fall fehlte laut Kreisverwaltung bis am Sonntag noch die Angabe des Wohnorts der betroffenen Person.

1236 aktive Infektionen registriert

Die Anzahl der aktiven Infektionsfälle lag am Samstag bei 1236. Seit Beginn der Pandemie wurden im Landkreis 6100 Fälle registriert. 84 Menschen sind mit einer Infektion oder an deren Folgen verstorben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, die Anzahl der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage berechnet auf 100.000 Einwohner, liegt für den Landkreis Kusel Stand Samstag bei 560,4 und ist damit gegenüber dem Vortag (573,9) gesunken. Die im Kreisgebiet gemeldeten Angehörigen der US-Streitkräfte sind dabei mit einbezogen. Die auf Landesebene berechnete Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz sinkt weiter leicht und liegt jetzt bei 6,02.